Число смертей от коронавируса в мире превысило миллион

Число смертей от коронавируса в мире перевалило за миллион. При этом летальность от инфекции продолжает стабильно снижаться.

По данным сайта Worldometers.info, общее число выявленных случаев в мире с начала распространения вируса достигло 33,3 млн. То есть летальность опустилась до 3%, хотя в начале мая была 7%. Число выздоровевших пациентов достигло почти 25 млн.

Интересно, что каждая пятая смерть от коронавируса произошла в США - там зафиксировано 209 тыс. смертей. В Бразилии умерли 142 тыс. человек, Индии - 96 тыс., Мексике - 76 тыс. На эти четыре страны приходится более половины всех смертей.

Россия находится на 12-м месте с 20,3 тыс. летальных исходов. Это данные оперативного штаба. Росстат дает общее число смертей от коронавируса по июль 22 тыс. как основной причины смерти и 70 тыс. всего с инфекцией. То есть по сегодняшний день число смертей составляет около 30 тыс. и 100 тыс. соответственно. Однако в других странах, видимо, имеет место такая же ситуация. Миллион умерших - это сумма данных, которые сообщают страны в ежедневном режиме.

Среди стран с наибольшим число смертей самая тяжелая ситуация в плане летальности в Великобритании - 11%, Мексике - 10%, Франции и Иране - 6%. В США и Бразилии летальность 3%, Индии - менее 2%.

Из всех стран самая тяжелая ситуация в Йемене - там умерли 29% заразившихся. Далее идут Италия - почти 12%, Великобритания, Мексика, Бельгия (9%) и Эквадор (8%). По уровню летальности за последние месяцы произошли большие изменения. Европейские страны опустились вниз за счет роста заболеваемости при минимальном росте числа смертей (например, в Бельгии было около 15% смертей). Выросла же летальность во многих странах Африки, хотя число смертей там пока не сравнимо с Европой и измеряется десятками. Китай по числу смертей уже на 32-м месте, а по числу заражений - на 44-м.

В целом, хотя суммарное число смертей от коронавируса в мире растет, оно не обнаруживает тенденции к ускорению. С середины августа ежедневное количество смертей даже немного снизилось и держится на уровне чуть более 5 тыс. в день.

Также продолжается тенденция роста соотношения выздоровевших к умершим. В апреле в мире оно было примерно 4:1. К 1 июля достигло 11:1, к 1 августа - 16:1, к 1 сентября - 21:1, сегодня - 24:1, то есть выздоровевших уже в 24 раз больше, чем умерших.