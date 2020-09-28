В Перми перевернулась фура: большегруз задел легковушку

Сегодня в Перми на кольце в районе остановки "Сосновый бор" произошло ДТП: перевернулась фура.

Фотографии и видеозаписи с места происшествия пермяки опубликовали в группе "Мой город Пермь", передает корреспондент Накануне.RU.

Получить оперативный комментарий от МВД региона не удалось. Точные причины ДТП неизвестны, однако, по словам очевидцев, водитель большегруза не выбрал безопасную для движения скорость и резко вошел в поворот. Это якобы и стало причиной опрокидывания большегруза.

Информации о пострадавших нет.

Также сообщается, что во время падения фура задела "легковушку", проезжавшую по улице Спешилова. Выяснить обстоятельства происшествия предстоит сотрудникам ГИБДД. Движение на участке дороги затруднено.