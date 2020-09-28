Турция перебросила в Азербайджан наемников из Сирии – посол Армении в РФ

Посол Армении в России Вардан Тоганян заявил, что Турция перебросила в Азербайджан наемников-боевиков из Сирии, и они, якобы, уже участвуют в военных действиях в Карабахе, передает РИА Новости. Ранее озвучивалась цифра в 4 тыс. наемников, но какого-либо подтверждения этих данных не приводится. Также ранее армянская сторона обвиняла Азербайджан в использовании турецкой военной техники, например, истребителей F-16.

Тем временем, из России в Армению готовы отправиться в качестве добровольцев порядка 20 тыс. человек, заявил изданию "Подъем" президент Союза армян России Ара Абрамян: "Сейчас у нас за одну ночь собрался список из 20 тысяч добровольцев, будем просить военный транспорт, чтобы отправить людей туда. Еще несколько сотен, около тысячи человек русских заявили, что готовы пойти добровольцами на защиту маленького Карабаха. Но мы сказали: "спасибо".