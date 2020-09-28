В пандемию на рынке строительства Свердловской области не было бешеных скачков: исследование

С апреля по сентябрь 2020 года, в период пандемии COVID-19, рынок строительства в Свердловской области отличался умеренной динамикой. Таковы результаты исследования, проведенного Уральским объединением строителей.

Как сообщили Накануне.RU в объединении, в опросе приняли участие 1 тыс. 852 компании, которые занимаются дорогами, работают в гражданском, промышленном строительстве, в сфере особо опасных объектов, энергетики и ЖКХ. Итоги показали, что в промышленном строительстве и строительстве особо опасных объектов средняя сумма и объем работ остались на прежнем уровне.

В капитальных ремонтах и реконструкциях объектов энергетики средняя сумма подряда и объем работ выросли на 20-30 процентов, а в капитальных ремонтах промышленных зданий и в строительстве объектов сельхозназначений – на 15 процентов. Вместе с тем, объем строительно-монтажных работ в сфере железнодорожной автоматики уменьшился на 10 процентов.

"По нашим данным, в период пандемии на рынке строительства не было бешеных скачков, но нет и провалов. Идет умеренное развитие рынка", - прокомментировал результаты исследования генеральный директор СРО "Уральское объединение строителей" Сергей Ренжин.

Специалисты связывают спокойное развитие рынка с тем, что заказчики зачастую занимают позицию "выжидания" при строительстве новых объектов.