28 Сентября 2020
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Политика За рубежом
Алексей Навальный (2020) | Фото: instagram.com/navalny

"Встреча была": Навальный подтвердил, что Меркель приезжала к нему в больницу

Алексей Навальный подтвердил, что канцлер Германии Ангела Меркель навещала его во время болезни в берлинской клинике Charite. Информацию о визите сегодня опубликовало издание Spiegel, отметив, что визит Меркель был организован на уровне секретной спецоперации.

Основатель ФБК в своем твиттере прокомментировал это так: "Встреча была, но не стоит называть ее "секретной". Скорее, частная встреча и разговор с семьей. Я очень признателен канцлеру Меркель за то, что она навестила меня в больнице".

По данным журналистов, во время лечения создателя ФБК в Германии Меркель ежедневно докладывали о состоянии оппозиционера и о результатах экспертиз. Издание повторяет, что специальная лаборатория бундесвера обнаружила в моче и крови Навального следы нейротоксина "Новичок", такие же результаты, якобы, дали лаборатории Франции и Швеции. По мнению Spiegel, что Меркель направила материалы Навального на подтверждение в лаборатории других государств, чтобы в случае чего не остаться "один на один" с Россией. Российские специалисты, напомним, отрицают, что в анализах Навального были какие-то следы отравляющего вещества.

Напомним, что российскому оппозиционеру в Германии присвоили дипломатический статус "гостя канцлера", что подразумевает круглосуточную охрану силовиков.

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"Встреча была": Навальный подтвердил, что Меркель приезжала к нему в больницу

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Теги: алексей навальный, ангела меркель, клиника charite



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