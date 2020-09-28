Наталья Комарова: "Мы заинтересованы в том, чтобы экономика нашего региона жила"

Глава ХМАО-Югры Наталья Комарова определила сохранение и открытие новых рабочих мест в регионе, как одну из приоритетных задач округа в период окончания эпидемии коронавирусной инфекции. Об этом она заявила в ходе очередного прямого эфира, в котором также приняли участие и жители региона.

Как рассказал генеральный директор Югорского лесопромышленного холдинга Юрий Краев, на предприятии была увеличена мощность производства бруса от 30 до 50 тыс. куб., продукция впоследствии экспортируется в Германию, а также ряд других стран. Это произошло, в том числе, за счет создания дополнительных рабочих мест. По его словам, холдинг, деятельность которого направлена на лесозаготовку и производство пиломатериала и древесно-стружечных плит, уверенно стоит на ногах. Более того, предприятие с тысячей высокопрофессиональных сотрудников, уже заключило контракт с Австралией до 2023 г.

"Этот год для всех нас непростой, но мы не уменьшили объемы производства, стараемся модернизировать наши направления", - отметил генеральный директор.

Напомним, что Югорский лесопромышленный холдинг находится на 19 месте по объему производства среди всех регионов страны. Помимо этого, он занимает 13 место по объему лесопиления и 12 место по производству ДСП. Он также попал в топ-100 лесопромышленных компаний по консолидированной выручке, заняв 33 место.

"У вас большое предприятие, и вы, дорогие земляки, видите, как разнообразна линейка продукции. Рада, что вам поступают хорошие отзывы. Важно выходить на новые проекты по переработке низкосортной древесины, учесть, что данное направление особо востребовано для нашего региона", - сказала Наталья Комарова.

Генеральный директор "Индустриальный парк "Югра" Павел Бардык также поделился ходом работы предприятия, заявив, что в эксплуатацию уже введена первая очередь строительства парка и сейчас ведутся работы второй. Полная реализация проекта запланирована на 2022 год.

"Мы договорились с нефтесервисными компаниями о размещении своих производств на территории парка. Еще с двумя компаниями ведутся переговоры. Если всё сложится успешно, то в скором времени первая очередь парка будет уже заполнена резидентами", - сказал Павел Бардык.

В ходе обсуждения реализации окружного проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации", была также озвучена сумма грантов, предусмотренных на 2020-2022 гг. Таким образом, поддержка, предоставляемая в виде субсидии "Агростартап", составляет свыше 70 млн руб.. По словам главы окружного ведомства Кирилла Зайцева, только в текущем году в департамент промышленности поступило 13 заявок от жителей региона, восемь из которых было одобрено конкурсной комиссией. Среди них проекты по направлению "птицеводство" и "плантационное выращивание болотных ягод, морошки".

Председатель правления сельскохозяйственного потребительского перерабатывающего кооператива "Партнер Агро" из Кышика Евгений Калинин также воспользовался вышеупомянутой мерой поддержки, закупив на грант строительные материалы для производственных помещений, хозтехнику и оборудование для производства молочного животноводства и сыра. По его словам, на данный момент предприятие насчитывает 73 головы крупного рогатого скота, 38 из которых – дойные коровы.

"В настоящее время производится 5 видов молочной продукции, в планах увеличения до 12 видов. Реализация произведенной продукции осуществляется населению Кышика, в перспективе – близлежащие территории и Ханты-Мансийск", - рассказал Калинин, добавив, что к следующему году на предприятии планируют создать еще 10 новых рабочих мест.

Тема мер поддержки самозанятым также стала ключевой в обсуждении развития бизнеса региона. Так, по словам директора департамента экономического развития – заместителя губернатора Югры Николая Милькиса, количество лиц этой категории увеличилось с 1 января 2020 г. от 978 человек до 10 тыс.200. На сегодняшний день в автономном округе принят закон, что на самозанятых распространяются все меры поддержки МСП.

В заключении Наталья Комарова сообщила, что "дорожная карта", в которой отражаются все вопросы, поступающие от жителей округа, усиливается конкретными запросами.

"Мы заинтересованы в том, чтобы экономика нашего региона жила", - заявила Наталья Комарова.