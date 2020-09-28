Тело Марцинкевича привезли в Москву, результаты экспертизы станут известны в октябре

Тело националиста Максима Марцинкевича (Тесака) доставлено в Москву из Челябинска.

"Тело доставлено в Москву. Результатов экспертизы мы не знаем, обещали нам где-то в первой декаде октября. Никакая повторная экспертиза по желанию родственников или адвокатов невозможна, это может назначить только следователь в рамках возбужденного уголовного дела. Чем закончилась доследственная проверка, которая велась и, может быть, ведется до сих пор в Челябинске, нам неизвестно", - цитирует радио "Говорит Москва" адвоката погибшего Владимира Краснова.

Марцинкевич был найден мертвым утром 16 сентября в камере челябинского СИЗО. Предварительная причина смерти – суицид, но в это не верят защита и родственники погибшего, они заявляют о пытках, применявшихся к Тесаку.