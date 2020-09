Теннисист Андрей Рублёв выиграл третий трофей в сезоне

Накануне в финальном матче россиянин одолел шестую ракетку мира грека Стефаноса Циципаса в трёх сетах - 6:4, 3:6, 7:5. При этом Циципас в решающем сете даже подавал на турнир, но не реализовал данную возможность. Встреча продлилась 2 часа 21 минуту.

Live it up, @AndreyRublev97 🏆 That's a third title in 2020 for the Russian! 🎥: @TennisTV #HamburgOpen pic.twitter.com/HfbRypcwXI

Для 22-летнего Рублёва титул стал уже третьим в этом сезоне (всего в карьере у него пять титулов на турнирах ATP в одиночном разряде). В этом году он также побеждал на турнире в Дохе (Катар) и Аделаиде (Австралия).

🏆 Doha

🏆 Adelaide

🏆 Hamburg



Only one man has more men's singles titles in 2020 than @AndreyRublev97. That's the World No. 1 😳#HamburgOpen pic.twitter.com/E58ZBKjuOp