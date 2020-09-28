Вторая волна. В России за сутки заболели коронавирусом больше 8 тысяч человек

Более 8 тыс. человек заболели коронавирусом за сутки в России. Кривая заболеваемости вернулась к этой отметке впервые с июня.

По данным федерального оперштаба, за сутки в России выявлено 8 тыс. 135 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 27% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 61 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровело 2 702 человека.

Лидирует по заболеваемости Москва - 2217, за ней с большим отрывом следуют Санкт-Петербург - 237, и Московская область - 212 человек.