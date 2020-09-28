Снова рост: на Среднем Урале выявлено 146 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки на Среднем Урале выявлено 146 новых случаев коронавируса.

Как сообщили Накануне.RU в свердловском оперативном штабе по профилактике COVID-19, диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (81 случай) и других муниципалитетов. На сегодняшний день общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 28 тыс. 862.

Состояние 119 госпитализированных оценивается как тяжелое, 527 - в состоянии средней тяжести. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.

За сутки было выписано 70 человек. Смертельных случаев не зарегистрировано.

Напомним, сутками ранее коронавирус был выявлен у 141 жителя Свердловской области.