28 Сентября 2020
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Общество Свердловская область Уральский ФО
Машина реанимации у ГКБ №40 (2020) | Фото: Накануне.RU

Снова рост: на Среднем Урале выявлено 146 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки на Среднем Урале выявлено 146 новых случаев коронавируса.
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Как сообщили Накануне.RU в свердловском оперативном штабе по профилактике COVID-19, диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (81 случай) и других муниципалитетов. На сегодняшний день общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 28 тыс. 862.

Состояние 119 госпитализированных оценивается как тяжелое, 527 - в состоянии средней тяжести. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.

За сутки было выписано 70 человек. Смертельных случаев не зарегистрировано.

Напомним, сутками ранее коронавирус был выявлен у 141 жителя Свердловской области.

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Снова рост: на Среднем Урале выявлено 146 новых случаев коронавируса

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Теги: коронавирус, оперштаб, Средний Урал



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