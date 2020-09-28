Глава Челябинска распорядилась с 28 сентября начать давать тепло в квартиры

Глава города Наталья Котова распорядилась с сегодняшнего дня начать подключать тепло в Челябинске. Как сообщили Накануне.RU в администрации города, на процессы подключения челябинских домов уйдет несколько дней.

В мэрии также напомнили, что в случае отсутствия отопления по истечению пяти суток потребителям необходимо обращаться в единую теплоснабжающую организацию, оказывающую услуги по поставке тепловой энергии и которой производится оплата данных услуг.

Из-за низких температур, особенно в ночные часы, отопительный сезон начался для объектов социальной сферы и детских учреждений еще раньше.