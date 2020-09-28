В Азербайджане объявлена частичная мобилизация

Президент Азербайджана подписал постановление о частичной мобилизации военнообязанных – их призовут на службу в вооруженные силы страны. Между тем, азербайджанские военные продолжили операцию на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Генпрокуратура страны сообщила об увеличении до 26 человек числа пострадавших и раненых мирных граждан в Карабахе, где в последние двое суток обострилась ситуация и начались полномасштабные военные действия.

Также СМИ сообщают о закрытии всех аэропортов Азербайджана на прием иностранных рейсов. А еще появилась информация о блокировке в этой стране всех соцсетей. Новость прокомментировал член комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин. " Если в Азербайджане не отключен интернет (а он, судя по всему, не отключен), то я не думаю, что соцсети так уж недоступны на территории страны. Как мы знаем, любую блокировку можно быстро обойти. Но доступ аудитории к неофициальной информации это, очевидно, затруднит. У большинства граждан останется только то, что сообщает государство", - написал Горелкин в своем Telegram-канале.

Он также добавил: "Если верить официальным сообщениям, то кажется, что воюют две милитаризованные огромные державы: счет потерям военной техники идет на сотни за сутки боев. Это проявление информационной войны, конечно. И раз Азербайджан пошел на тотальную блокировку соцсетей, значит, конкретно в сети выиграть не особо рассчитывает. Со своей стороны могу только пожелать, чтобы эта война вся ушла в интернет, а в реальности два народа перестали убивать друг друга". Напомним, ранее азербайджанская сторона сообщила, что за сутки ранены или погибли более 550 армянских военных, но в Армении заявили лишь о 30 погибших военнослужащих.