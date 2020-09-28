В политехническом институте ЮУрГУ создается новая технология деталей газотурбинных двигателей

В политехническом институте ЮУрГУ создается новая технология деталей газотурбинных двигателей. Над проектом работает аспирант вуза Антон Казанский, который сумел доказать перспективность своей идеи на конкурсе "УМНИК" и получивший грант, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Южноуральского госуниверститета.

Сегодня газотурбинные двигатели составляют основу авиации и промышленности, для их изготовления используются жаропрочные материалы, механическая обработка которых ресурсоемкая и трудозатратная. Промышленные предприятия и специалисты в области машиностроения заинтересованы в облегчении производства деталей газотурбинных двигателей и повышении их качества.

Над решением данной проблемы и работает Антон Казанский, он предложил новый способ изготовления деталей – гибридный аддитивно-литейный. Преимущество такого способа заключаются в увеличении производительности труда и снижении себестоимости изготовления деталей.

"Суть аддитивно-литейного способа заключается в совмещении двух самодостаточных технологий для создания новой. При помощи аддитивных технологий и последующей переплавки заготовки в керамической форме можно будет получить детали, которые практически не нуждаются в последующей механической обработке. Согласно проведенному патентному исследованию, полных аналогов данной технологии в мире нет", – рассказывает Казанский. Как отметили в вузе, успешно реализованную технологию можно будет внедрить на ведущих предприятиях Челябинской области, которые специализируются на изготовлении деталей газотурбинных двигателей.