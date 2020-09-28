Уполномоченный по защите семьи просит ОНФ разъяснить, кто такие "эксперты ОНФ", которые выступили против защиты семьи от вмешательства опеки

Продвижение ювенального законопроекта Крашенинникова-Клишаса об экспресс-судах за 24 часа для отобрания детей по требованию опеки сопровождается критикой альтернативного законопроекта - о защите семьи от необоснованного вмешательства, внесенного в Госдуму семью сенаторами. В частности, эксперты ОНФ выступили с резкой критикой последнего. Общественный уполномоченный по защите семьи Ольга Баранец направила запрос в ОНФ на имя сопредседателя центрального штаба Алексея Комиссарова с просьбой разъяснить, как формируется экспертный пул ОНФ по вопросам совершенствования семейного законодательства.

На своем сайте общественный уполномоченный отмечает, что в ОНФ, который создавался будто бы для отражения мнения большинства граждан России, налажена четкая идеологическая работа против семьи.

Например, эксперт ОНФ, директор благотворительного фонда "Дети ждут" Лада Уварова заявила, что "недопустимо рассматривать права и возможности ребенка только внутри семьи". Она выступила резко против того, что в просемейном законопроекте "семи сенаторов" приемные родители так и называются: приемные. А родителями называются кровные отец и мать.

Другой эксперт ОНФ, руководитель благотворительного фонда "Солнечный город" (Новосибирск) Марина Аксенова заявил, что "органы опеки не смогут оперативно реагировать на сигналы об опасности для детей и принимать оперативные меры". То есть поддержала произвол опеки, который законопроект Крашенинникова-Клишаса, который планирует узаконить, ничем его не ограничивая и не предусматривая никакой ответственности за необоснованное разрушение семей.

"Значительно сокращая причины, по которым ребенок может/должен быть признан оставшимся без попечения родителей, представляется противоречащей интересам ребенка [эта] позиция", – заявила эксперт ОНФ, руководитель благотворительного фонда "Арифметика добра" Наиля Новожилова.

Баранец подчеркивает, что "ювенальщиц, как видим, беспокоит исключительно сужение полномочий опеки в отношении изъятия детей". Ведь законопроект "семи сенаторов" содержит исчерпывающий перечень оснований для лишения родительских прав и признания ребенка оставшимся без попечения родителей. Что касается реального посягательства на жизнь и здоровье ребенка, то законопроект не упраздняет Уголовный кодекс, как отмечала адвокат Анна Швабауэр, а исповедует устоявшийся принцип разделения отраслей права. То есть уголовные преступления подпадают под Уголовный кодекс, а вопросы семейного неблагополучия решаются исключительно в рамках Семейного кодекса, поскольку в этом нет состава преступления.

Уполномоченный также отмечает, что лоббистов ювенальных технологий волнует не помощь родной семье ребенка с целью исключения негативных обстоятельств, а скорейшее его устройство в платную приемную семью. Эти "социально ориентированные" поддерживают рынок по отправке детей, признанных "оставшимися без попечения родителей", в фостерные/замещаюшие семьи. Более 80% этого рынка составляют дети, признанные "социальными сиротами", то есть отобранные у живых родителей .

Общественный уполномоченный по защите семьи обратился в ОНФ с запросом, каким образом можно стать "экспертом ОНФ" и где это прописано.

Также отмечается, что за неделю через интернет-приемную Госдумы родителями направлено уже более 15 тыс. обращений в адрес депутатов Госдумы против законопроекта Крашенинникова-Клишаса.