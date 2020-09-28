Заразившийся COVID-19 губернатор Алтайского края госпитализирован с двухсторонней пневмонией

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко, на прошлой неделе сообщивший о положительном тесте на COVID-19, госпитализирован с двухсторонней пневмонией. С 27 сентября он находится в краевой клинической больнице, сообщает Amic.Ru со ссылкой на пресс-службу главы региона. Примечательно, что свежий тест Томенко на коронавирус оказался отрицательным.

22 сентября Томенко ушел на самоизоляцию и проходил лечение амбулаторно. "Работа по руководству Правительством края организована в дистанционном режиме. Губернатор Виктор Томенко постоянно находится на связи с членами правительства и руководителями всех органов краевой власти. Мероприятия с его личным участием пока отменены на ближайшие 10-14 дней", - сообщили тогда в пресс-службе губернатора.

Буквально накануне – 19 сентября – Томенко с другими членами администрации региона активно общался с людьми на гуляниях в честь 290-летия Барнаула. СМИ сообщали, что никто из окружавших губернатора во время гуляний не заразился.

Стоит отметить, что в конце июня Томенко уже самоизорлировался, но тогда – из профилактических соображений: COVID-19 летом подхватили сразу несколько сотрудников его администрации и правительства региона.

По данным краевого оперштаба по борьбе с коронавирусом, за последние сутки в регионе зафиксировано 89 новых случаев коронавируса, два человека скончались, выздоровел 31 пациент.