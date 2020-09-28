Заразившийся COVID-19 губернатор Алтайского края госпитализирован с двухсторонней пневмонией

28 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Сибирский ФО В России
Виктор Томенко губернатор Алтайского края (2019) | Фото:altairegion22.ru

Заразившийся COVID-19 губернатор Алтайского края госпитализирован с двухсторонней пневмонией

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко, на прошлой неделе сообщивший о положительном тесте на COVID-19, госпитализирован с двухсторонней пневмонией. С 27 сентября он находится в краевой клинической больнице, сообщает Amic.Ru со ссылкой на пресс-службу главы региона. Примечательно, что свежий тест Томенко на коронавирус оказался отрицательным.

22 сентября Томенко ушел на самоизоляцию и проходил лечение амбулаторно. "Работа по руководству Правительством края организована в дистанционном режиме. Губернатор Виктор Томенко постоянно находится на связи с членами правительства и руководителями всех органов краевой власти. Мероприятия с его личным участием пока отменены на ближайшие 10-14 дней", - сообщили тогда в пресс-службе губернатора.

Буквально накануне – 19 сентября – Томенко с другими членами администрации региона активно общался с людьми на гуляниях в честь 290-летия Барнаула. СМИ сообщали, что никто из окружавших губернатора во время гуляний не заразился.

Стоит отметить, что в конце июня Томенко уже самоизорлировался, но тогда – из профилактических соображений: COVID-19 летом подхватили сразу несколько сотрудников его администрации и правительства региона.

По данным краевого оперштаба по борьбе с коронавирусом, за последние сутки в регионе зафиксировано 89 новых случаев коронавируса, два человека скончались, выздоровел 31 пациент.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Заразившийся COVID-19 губернатор Алтайского края госпитализирован с двухсторонней пневмонией

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: виктор томенко, госпитализация, губернатор, коронавирус



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети