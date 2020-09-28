В 2021 году в Нижневартовске по нацпроекту "БКАД" отремонтируют 12 км дорог

В Нижневартовске ремонтная кампания-2020 в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автодороги" завершится в течении полутора месяцев. Директор департамента ЖКХ, заместитель главы города Максим Коротаев подвел промежуточные итоги реконструкции городской дорожной сети, сообщили Накануне.RU в мэрии.

В этом году в рамках нацпроекта ремонтировали 18 участков дорог. 11 контрактов было заключено в конце прошлого года, семь – в этом году. 14 из 18 участков дорог уже закончены работы после всех проверок и общественной приемки. Улицы Ленина (от Нефтяников до Дружбы Народов), Кузоваткина (от Ленина до Мира) и Северная (от Кузоваткина до Индустриальной) закончат до конца сентября. Контроль со стороны представителей общественной палаты является неотъемлемой частью реализации национального проекта в Нижневартовске. Они присутствуют на всех этапах ремонта и имеют право указывать подрядчикам на любые недочеты при выполнении работ.

"Общественность принимает очень активное участие в обследовании существующих дорог и контроле ремонтных работ. Они в обязательном порядке участвуют в промежуточных и итоговых приемках работ. Это довольно опытные люди, большая часть их замечаний конструктивны и полезны для подрядчиков", - сказал Коротаев.

В августе на реализацию "БКАД" из федерального бюджета дополнительно выделили 100 млн руб. На эти деньги организован ремонт улицы 2П-2 от Индустриальной до металлобазы. Эта автомобильная дорога важна для города: ей пользуется большое количество дачников, водителей технического транспорта. Дорога находилась в ненормативном состоянии. Протяженность ремонтируемого участка – 3,6 км. В срок до конца октября запланированы подготовка срезка старого дорожного полотна, ямочный ремонт, устройство двухслойного асфальтобетонного покрытия.

В августе началась диагностика более 100 км дорог с целью определить участки для ремонта в 2021 г. Диагностику проводят независимые эксперты с использованием передвижной лаборатории. Она оснащена специализированным оборудованием, которое обследует дорожное полотно по двум критериям: продольная ровность дороги и наличие дефектов на проезжей части.

Все показатели фиксируются в специальной программе, которая после обработки данных выдает результат диагностики. Каждый отрезок дороги в ходе проверки делится на 100 м. Сегменту, в зависимости от наличия дефектов, присваивается оценка от ноля до пяти баллов. По итогам исследования инженеры лаборатории составляют технический отчёт, в котором указано, сколько километров дорог находится в нормативном состоянии.

Результаты технической диагностики будут в распоряжении специалистов департамента ЖКХ в октябре. На их основе составят список дорог, которые нуждаются в ремонте. Приоритетность дорог традиционно определится путем голосования на портале главы города "Наш Нижневартовск". На следующий год предварительно запланирован ремонт 12 км трасс (в первые два года реализации нацпроекта ремонтировали по 17 км). В департаменте ЖКХ утверждают, что такое сокращение площадей ремонта связано с увеличением объема строительства новых дорог.