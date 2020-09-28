Оператора тюменского МФЦ оштрафовали за отказ в приватизации квартиры 92-летнему ветерану Великой Отечественной войны

Оператор Тюменского филиала №7 ГАУ ТО "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Тюменской области" признана виновной в совершении административного правонарушения. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры региона, девушка отказала 92-летней ветерану Великой Отечественной войны и членам ее семьи в приеме документов и предоставлении муниципальной услуги по приватизации квартиры. Причиной послужила небольшая отметка в паспорте в виде точки от шариковой ручки.

В связи с этим внучка ветерана обратилась в прокуратуру с просьбой разобраться в ситуации. В ходе проверки было установлено, что в июне текущего года ветерану и членам ее семьи было необоснованно отказано в предоставлении муниципальной услуги, поскольку "точка" в паспорте не является значительным повреждением документа и не влечет недействительности паспорта гражданина РФ.

Региональной прокуратурой в отношения оператора возбуждено уголовное дело об административном правонарушении. Мировой судья судебного участка № 14 Ленинского судебного района г. Тюмени по результатам рассмотрения дела назначил сотруднику МФЦ штраф в размере 5 тыс. рублей. Постановление суда в законную силу не вступило.