Раскрыты детали проекта строительства пермского аквапарка

Раскрыты подробности проекта строительства аквапарка в Перми. Как сообщает местное издание Business Class, готовность заниматься проектом выразил директор парка им. Горького Рашид Габдуллин совместно с турецкой компанией "ПолинАквапаркиРус".

Планируется, что помимо водных горок, в комплекс войдут парк и музей "Пермский период", гостиница и глэмпинги. Все эти объекты планируют возвести рядом друг с другом в Закамске по ул. Калинина, 84. Предварительная стоимость проекта оценивается в 5,5 млрд руб., ввести в эксплуатацию его намеревают в 2023 году.

Сам аквапарк состоит из так называемой "мокрой зоны", включающей в себя светомузыкальные горки, волновой бассейн и "тихую реку", а на втором этаже будут находиться термы для более спокойного отдыха. Некоторые горки еще не были представлены в аквапарках России. Специально запланирована отдельная открытая зона, так как в Пермском крае на сегодняшний день нет ни одного пространства, где можно с удобствами позагорать летом. Зону предполагается оборудовать, в том числе, волновым бассейном. Также представлена круглогодичная зона выплыва с подогревом, которую можно использовать даже зимой при минус 30 градусах. Впервые в России предусмотрено отдельное пространство для маломобильных групп.

Фасад здания планируется сделать световым и зеркальным. Участие в разработке дизайна аквапарка принял молодой пермский архитектор Евгений Жученко.

По словам Габдуллина, задача сделать объект окупаемым, сделав при этом цену ниже, чем в аналогичных аквапарках страны, вполне выполнимая.

"Финансовая модель проекта предусматривает создание гарантийного дохода за счет покупки билетов публичным партнером для посещения аквапарка представителями маломобильных групп и жителями Пермского края, находящимися в тяжелом финансовом положении. Каждый ребенок Прикамья получит возможность доступа в аквапарк и музей "Пермского периода". Эта самая главная задача, которую мы ставим и ради чего взялись за реализацию проекта", – приводит издание слова Рашида Габдуллина.

Как сообщало Накануне.RU, изначально предполагалось, что аквапарк построят за счет краевого бюджета за 5,6 млрд руб. (по 2,8 млрд руб. в 2020 и 2022 годах). Однако эту идею не поддержали некоторые парламентарии и глава региона Дмитрий Махонин - было предложено привлечь частного инвестора. Региональные власти сообщили о намерении расторгнуть уже проплаченный договор на проектирование аквапарка. В качестве новой модели реализации проекта рассматривалось ГЧП.