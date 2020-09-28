28 Сентября 2020
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Турция флаг (2017) | Фото: Накануне.RU

Жительница Свердловской области оштрафована за неправильную сдачу теста на COVID после поездки в Турцию

Еще одна жительница Свердловской области оштрафована за непредоставление информации о своем COVID-статусе.
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Как сообщили Накануне.RU в региональном управлении Роспотребнадзора, Алапаевский городской суд вынес решение о привлечении к ответственности прибывшей из-за границы женщины за нарушение порядка прохождения тестирования на коронавирус и предоставления информации о результатах обследования.

Жительница города, вернувшаяся из Турции, оштрафована на 7,5 тысяч рублей. При этом суд снизил административный штраф с учетом всех обстоятельств по делу - женщина прошла тестирование на COVID-19 еще в Турции и загрузила результат на портал Госуслуг. Однако по закону сдать анализ ей нужно было уже после возвращения в Россию.

Как отметили в свердловском Роспотребнадзоре, на данный момент за непредоставление информации о своем COVID-статусе на жителей региона наложено два штрафа на общую сумму 22 тыс. 500 руб. Первой оштрафованной стала жительница поселка Рефтинский, вернувшаяся из Турции и отказавшаяся сдавать тест.

Напомним, на прошлой неделе свердловские власти разъяснили механизм работы с уральцами, вернувшимися из-за границы - как они должны проходить тестирование на коронавирус и могут ли претендовать на бесплатный тест.

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Жительница Свердловской области оштрафована за неправильную сдачу теста на COVID после поездки в Турцию

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Теги: Турция, COVID, штраф



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