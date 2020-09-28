28 Сентября 2020
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пешеходный переход, обрушение, пострадавшие (2020) | Фото: 50.mchs.gov.ru

Число пострадавших при обрушении перехода на складе в Подмосковье выросло до 54

Количество пострадавших от обрушения металлической конструкции на предприятии "ФМ Ложистик Сидорово" в подмосковном Ступине увеличилось до 54 человек, передает Life Shot.

Пострадавшие сообщили СМИ, что являются гражданами Киргизии (только у двух было российское гражданство) и работали неофициально.

"Мы все работали на этом складе в ночную смену, раскладывали шоколадки по коробкам. И вот после ночной смены нам надо было уходить домой. Уходили все по этому мосту [обрушившейся конструкции – прим. ред.], но бригадир забыл ключи от двери и пошел назад, а остальные остались его ждать, и я в том числе. И вот, когда он уже назад начал возвращаться, этот мост вместе с нами и упал", - цитирует канал одну из пострадавших.

Проверку инцидента проводит прокуратура, а также следователи СК. Напомним, предварительной причиной аварии называют перегрузку конструкции.

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Число пострадавших при обрушении перехода на складе в Подмосковье выросло до 54

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Теги: обрушение перехода, ступино, склад, нелегалы



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