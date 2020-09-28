В Екатеринбурге 17% технологических нарушений в сетях "Россети Урал" является следствием сторонних вмешательств

В Екатеринбурге 17% технологических нарушений в сетях "Россети Урал" является следствием сторонних вмешательств. Только за 8 месяцев 2020 специалисты "Россети Урал" - "Екатеринбург" оценили ущерб от повреждения объектов электросетевого комплекса третьими лицами в размере 8,5 млн руб.

Каждое технологическое нарушение по вине сторонних лиц влечет за собой целый ряд негативных последствий. Прежде всего, в результате вмешательства остаются без электроэнергии жители Екатеринбурга. При повреждении энергооборудования возникают термические и динамические нагрузки на оборудование распределительной сети и подстанций, что ускоряет процесс физического износа. Специалисты электросетевой компании вынуждены в оперативном порядке выполнять внеплановые ремонтные работы. Проведение несанкционированных работ в охранных зонах ЛЭП может привести к серьезным травмам самих нарушителей вплоть до летального исхода.



В компании "Россети Урал" - "Екатеринбург" отмечают, что энергетики компании уменьшили количество технологических нарушений на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Снижена средняя частота возникновений перерыва передачи электроэнергии на 28,2%. Данный показатель составил 0,5 технологического нарушения на 1 точку поставки потребителей услуг сетевой организации. В среднем специалисты компании "Россети Урал" - "Екатеринбург" восстанавливали электроснабжение за 1,01 часа.



Данное снижение показателей аварийности стало результатом планомерной работы компании "Россети Урал"-"Екатеринбург" по модернизации электросетевого комплекса, внедрению новых технологий и оборудования, ремонту энергообъектов, повышению квалификации оперативно-ремонтного персонала.

При этом специалисты электросетевой компании отмечают негативную динамику в части роста технологических нарушений по вине сторонних лиц. "При общем тренде снижения аварийности мы наблюдаем рост технологических нарушений из-за сторонних вмешательств. Например, по кабельной распределительной сети рост составляет почти 10% по сравнению с прошлым годом", - отметил первый заместитель директора – главный инженер "Россети Урал"- "Екатеринбург" Евгений Мальцев.



В подавляющем большинстве случаев энергетики фиксируют несоблюдение правил охранных зон энергооборудования. Актуальными являются случаи аварийных отключений, произошедших вследствие несанкционированных земляных работ, следствием которых является повреждение подземных кабельных линий. Внеплановые ограничения электроснабжения происходят также из-за погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах воздушных линий электропередачи, нередко влияют повреждения в сетях потребителей.

Стоит отметить, что любые виды работ с использованием спецтехники в охранных зонах ЛЭП разрешаются только после согласования с сетевой организацией. Заявка должна быть направлена не позднее, чем за 15 рабочих дней до выполнения работ. После оформления заявки энергокомпания примет решение об организации безопасного выполнения работ в охранной зоне ЛЭП, а при необходимости – об отключении линии на время проведения работ.



В 2019 году программа технического обслуживания и ремонтов "Россети Урал" - "Екатеринбург" была реализована на уровне 350 млн рублей. В текущем году энергетики направили на выполнение данной кампании порядка 380 млн рублей.