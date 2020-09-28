28 Сентября 2020
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Андрей Левченко (2020) | Фото: irzs.ru / пресс-служба Заксобрания Иркутской области

Заксобрание Иркутской области готово лишить Левченко-младшего статуса депутата

Заксобрание Иркутской области готово на ближайшей сессии рассмотреть вопрос о лишении статуса депутата Андрея Левченко. Он руководит фракцией КПРФ в заксобрании, а теперь еще является фигурантом уголовного дела о хищениях в особо крупном размере. Левченко – сын экс-губернатора Иркутской области.

Представитель заксобрания заявил, что еще в июне этого года прокуратура сообщила парламентариям о возможных коррупционных нарушениях со стороны Андрея Левченко, передает РИА Новости. Тогда для проверки информации была создана комиссия.

"По результатам проверки нарушения подтвердились. На комиссии по депутатской этике было вынесено решение о том, чтобы на сессии рассмотреть вопрос о лишении Левченко мандата. Завтра будет собираться коллегия, которая рассмотрит повестку сессии 30 сентября и решит этот вопрос", - пояснил представитель заксобрания.

Андрею Левченко 38 лет, он отобрался в региональный парламент в 2018 году по партийному списку КПРФ, состоит в комитете по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству. В 2016-2018 годах также был депутатом заксобрания, а в 2012-2014 годах - гордумы Ангарска. С 2011 года работает генеральным директором ЗАО "Стальконструкция".

СКР, задержавший Левченко-младшего (у Сергея Левченко, кстати, в связи с этим был проведен обыск), подозревает депутата в хищениях из регионального Фонда капремонта. Ущерб оценивается в 185 млн руб.

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Заксобрание Иркутской области готово лишить Левченко-младшего статуса депутата

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Теги: андрей левченко, заксобрание иркутской области, статус депутата, уголовное дело, сергей левченко



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