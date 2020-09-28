Свердловские полицейские обнаружили тело трехлетней девочки, пропавшей накануне в Каменском районе

28 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Свердловская область
Поиски депутата Николая Полуянова (2018) | Фото: tyumentimes.ru

Свердловские полицейские обнаружили тело трехлетней девочки, пропавшей накануне в Каменском районе

Поиски трехлетней жительницы Каменского района села Покровский (Свердловская область), которая пропала в это воскресенье, окончились не благополучно. Как сообщил Накануне.RU начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, тело ребенка было обнаружено в реке Камышенке неподалеку от дома на ул. Заречной. Рядом полицейские также нашли синие туфельки девочки.

Напомним, что сообщение о пропаже ребенка поступило в дежурную часть в воскресенье в 18.35. О произошедшем рассказал отец девочки 1993 г.р. На место происшествия сразу были направлены полицейский кинолог со служебной немецкой овчаркой, а также следственно-оперативная группа территориального ОВД под руководством начальника каменской полиции Александра Кивелева.

К поискам ребенка приступили в этот же день. К правоохранителям также подключились и волонтеры, желающие помочь. К сожалению, уже в 20.15 ребенок был обнаружен в реке. При осмотре тела погибшей, оперуполномоченные не обнаружили следов насилия. Тело направили на судмедэкспертизу. По итогам проверки будет принято соответствующее решение.

Горелых также отметил, что семья девочки полная и никогда не стояла на учете в комиссии по делам несовершеннолетних: глава благополучной семьи является работником в одной из местных больниц.

"К большому сожалению, приходится констатировать, что на территории Среднего Урала произошла очередная нелепая трагедия, связанная с гибелью ребенка. Этот случай — лишнее подтверждение тому, что малышей без присмотра оставлять недопустимо. Выражаю искренние соболезнования семье, где случилось такое большое горе", — сказал Валерий Горелых.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Свердловские полицейские обнаружили тело трехлетней девочки, пропавшей накануне в Каменском районе

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: ребенок, тело, река, поиски, пропажа, Горелых, Каменский район



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети