Свердловские полицейские обнаружили тело трехлетней девочки, пропавшей накануне в Каменском районе

Поиски трехлетней жительницы Каменского района села Покровский (Свердловская область), которая пропала в это воскресенье, окончились не благополучно. Как сообщил Накануне.RU начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, тело ребенка было обнаружено в реке Камышенке неподалеку от дома на ул. Заречной. Рядом полицейские также нашли синие туфельки девочки.

Напомним, что сообщение о пропаже ребенка поступило в дежурную часть в воскресенье в 18.35. О произошедшем рассказал отец девочки 1993 г.р. На место происшествия сразу были направлены полицейский кинолог со служебной немецкой овчаркой, а также следственно-оперативная группа территориального ОВД под руководством начальника каменской полиции Александра Кивелева.

К поискам ребенка приступили в этот же день. К правоохранителям также подключились и волонтеры, желающие помочь. К сожалению, уже в 20.15 ребенок был обнаружен в реке. При осмотре тела погибшей, оперуполномоченные не обнаружили следов насилия. Тело направили на судмедэкспертизу. По итогам проверки будет принято соответствующее решение.

Горелых также отметил, что семья девочки полная и никогда не стояла на учете в комиссии по делам несовершеннолетних: глава благополучной семьи является работником в одной из местных больниц.

"К большому сожалению, приходится констатировать, что на территории Среднего Урала произошла очередная нелепая трагедия, связанная с гибелью ребенка. Этот случай — лишнее подтверждение тому, что малышей без присмотра оставлять недопустимо. Выражаю искренние соболезнования семье, где случилось такое большое горе", — сказал Валерий Горелых.