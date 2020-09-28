Пермский депутат, заразившийся коронавирусом, вылечился от опасного недуга

Депутат Пермской городской думы Илья Лисняк вылечился от коронавируса: накануне его выписали из больницы, передает корреспондент Накануне.RU.

Об этом сам депутат сообщил на своей странице в Facebook.

"Неделя тщетных попыток домашнего лечения, полторы недели больничного интенсива с уколами да капельницами — и вируса в организме моем не осталось", - сообщил парламентарий.

Напомним, депутата госпитализировали на следующий день после главы региона Дмитрия Махонина. До этого парламентарий болел две недели дома и ставил "личные температурные рекорды, по градусу угрожающе близкие к водке".

Напомним, что ранее ряд пермских политиков заразились COVID-19. Болезнь диагностировали у заместителя председателя городской думы Перми Алексея Грибанова, министр территориальной безопасности Пермского края Виктор Батмазов также получил положительный тест на коронавирус.

Кроме того, коронавирус был обнаружен у ряда известных персон Пермского края: замглавы администрации главы региона Николая Иванова, госпитализировать пришлось и мэра города Березники Сергея Дьякова.

Депутат Добрянской думы Марк Коробов ушел на больничный в связи с аналогичным диагнозом. Не миновала болезнь и депутата Госдумы от Прикамья Игоря Сапко, руководителя фракции ЛДПР в краевом парламенте Олега Постникова и гендиректора Пермского театра оперы и балета Андрея Борисова. Пострадала депутат заксобрания Мария Коновалова.

Летом от коронавируса лечились депутаты пермской городской думы Александр Филиппов и Владимир Плотников.