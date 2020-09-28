Что это значит? Японский министр по спецпоручениям провёл дистанционный осмотр Курил

Японский министр Коно Таро отправился на остров Хоккайдо, откуда дистанционно осмотрел Южные Курилы. В ходе этого визита он заявил, что будет продолжать переговоры с Россией о решении территориальных споров и вспомнил о том, как его дед Коно Итиро вёл подобные переговоры с СССР.

По данным "Киодо", Коно рассказал о необходимости напоминать о территориальной проблеме молодому поколению, в том числе и через соцсети, а параллельно - как можно скорее возобновить безвизовые поездки и совместное экономическое освоение островов, приостановленные из-за пандемии. Как передаёт РИА "Новости", пользователи соцсетей в Стране восходящего Солнца подвергли чиновника критике за безрезультатность этой деятельности.

Однако, стоит отметить, что, во-первых, вопрос Курил, или, как их называют в Японии, "северных территорий", не снят с повестки дня.

Во-вторых, интересен пост, который занимает Коно Таро, ещё недавно возглавлявший внешнеполитическое ведомство, а затем министерство обороны. В тексте РИА "Новости" он называется "министром по делам Северных территорий и Окинавы". По окончании Второй мировой войны "северные территории" отошли к СССР, на Окинаве появились американские военные базы, на которые власть Токио фактически не распространяется. Также неурегулированными остаются вопросы принадлежности архипелагов Такэсима (их в Южной Корее считают своими островами Токто) и Сэнкаку (Дяоюйдао, на которые также претендует Китай).

Значит ли нынешняя поездка Коно Таро, что в Японии поставили экс-министра иностранных дел на решение проблемы спорных территорий и он взялся за дело с российского направления?

Это не совсем так. Исследователь стран Азии из Токийского университета Василий Лебедев в беседе с Накануне.RU рассказал, что поездка на смотровую площадку на севере Хоккайдо, с которой можно разглядеть Курилы, стала частью японского внутриполитического ритуала, который регулярно совершают чиновники разного уровня и который не несёт специального внешнеполитического послания. Однако нынешний статус Коно Таро действительно необычен.

"Это министр по особым поручениям. Например, раньше существовал пост министра по делам японских граждан, похищенных Северной Кореей. Это не министры, но чиновники в кабинете министров, имеющие особые полномочия в этой области", - отметил эксперт.

Пост министра по делам "северных территорий и Окинавы" в кабмине существует с 2001 года. И его раньше часто занимали крупные политики, в большинстве своём действующие члены правящей Либерально-демократической партии Японии, например, действующий министр иностранных дел, нынешний мэр Токио.

Не стоит и ожидать того, что вслед за поездкой к Курилам Коно Таро поедет на Окинаву бороться с американскими военным присутствием — для японского руководства оно выгодно, Силы самообороны Японии во многом завязаны на американские технологии, и демарш против США может нанести удар по японской обороноспособности в силу наличия в регионе таких игроков как Северная Корея и Китай.