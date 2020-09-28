Spiegel: Меркель тайно посещала Навального в берлинской клинике

Немецкое издание Spiegel со ссылкой на собственные источники сообщило о секретном посещении канцлером Германии Ангелой Меркель берлинской клиники Charite, когда там находился Алексей Навальный.

"Тайный визит к Навальному – еще один признак того, насколько канцлер настроена довести дело до конца. Это должно показать российским властям, что Берлин не сдается и готов выяснить правду", - пишет журнал.

По данным журналистов, во время лечения создателя ФБК в Германии Меркель ежедневно докладывали о состоянии оппозиционера и о результатах экспертиз. Издание повторяет, что специальная лаборатория бундесвера обнаружила в моче и крови Навального следы нейротоксина "Новичок", такие же результаты, якобы, дали лаборатории Франции и Швеции. Издание полагает, что Меркель направила материалы Навального на подтверждение в лаборатории других государств, чтобы в случае чего не остаться "один на один" с Россией. Российские специалисты, напомним, отрицают, что в анализах Навального были какие-то следы отравляющего вещества.

Напомним, что российскому оппозиционеру в Германии присвоили дипломатический статус "гостя канцлера", что подразумевает круглосуточную охрану силовиков.