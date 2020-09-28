28 Сентября 2020
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Политика Ямало-Ненецкий АО
Ольга Пескова (2020) | Фото: Пресс-служба ГТРК &quot;Вектор&quot;

Директор телерадиокомпании "Вектор" Ольга Пескова возглавила городскую думу Губкинского

По итогам первого заседания депутатов шестого созыва в качестве главы председателя представительного органа Губкинской городской думы избрана директор телерадиокомпании "Вектор" Ольга Пескова.

"Если говорить о первоочередных планах, то в качестве председателя, нужно, в первую очередь, в самые кратчайшие сроки изучить всю нормативную базу, потому что каждое решение должно быть выверено, взвешенно и не идти в противовес законам. А для многих, телезрителей в том числе, кажется, что дума – это депутаты, заседания, они сидят, поднимают руки, за что-то там голосуют, но это только верхушка айсберга, а очень большая работа остается за кадром. И разобраться во всех нюансах, чтобы понимать, как действовать в дальнейшем – это первоочередное", - заявила председатель городской думы VI созыва Ольга Пескова.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, новый глава был избран единогласно, а участие в голосовании принимал весь Губкинский. Помимо этого, Ольге Песковой в помощь было избрано два заместителя: депутаты от "Единой России" Кирилл Николаев и Андрей Салдаев, а также сформировано пять комиссий по работе в разных направлениях.

"Хотелось бы сказать нашим избирателям слова благодарности за то, что доверили мне представлять их интересы по второму округу, в свою очередь могу сказать, что обязательно оправдаю их доверие и буду работать на благо горожан и нашего города", - сообщил депутат городской думы VI созыва Андрей Салдаев.

Андрей Гаранин(2020)|Фото: Пресс-служба ГТРК "Вектор"

На первом заседании гордумы шестого созыва поблагодарили за работу депутатов, которые сложили свои полномочия. Особое внимание уделили Тамаре Поляковой, которая отдала городской думе 20 лет, из них 15 лет была председателем.

"Наш город сейчас очень активно и динамично развивается, и, безусловно, мы все рассчитываем, я как житель города, как глава администрации, что наш депутатский корпус будет полностью в своих решениях руководствоваться мнением наших жителей и делать все, чтобы жители нашего города с каждым днем жили лучше, и им нравилось жить в нашем городе, и не хотелось отсюда уехать", - заявил глава Губкинского Андрей Гаранин.

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Директор телерадиокомпании "Вектор" Ольга Пескова возглавила городскую думу Губкинского

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Теги: "Вектор", гордума, Губкинский , заседание, глава представиетльного органа



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