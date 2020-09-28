28 Сентября 2020
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Экономика В России
Бар. (2020) | Фото: piqsels.com

Две трети российских компаний не смогут восстановиться от последствий кризиса до конца года - опрос

Примерно две трети российских компаний не смогут восстановиться от последствий коронавирусного кризиса до конца текущего года (до него, напомним, осталось три месяца). Это их собственное мнение, озвученное в опросе сервиса "Работа.Ру".

Только 33% участников опроса полагают, что оправиться от кризиса получится до конца 2020-го года. Еще 26% считают, что на восстановление у них уйдет от трех до шести месяцев. 32% респондентов потребуется более года на восстановление потерянного, пишет РБК.

Интересно, что только 12% респондентов, среди которых были представители российских компаний, руководители, HR-директора, рекрутеры, HR-специалисты, вообще не пострадали из-за пандемии.

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Две трети российских компаний не смогут восстановиться от последствий кризиса до конца года - опрос

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Теги: бизнес, восстановление, кризис, опрос, перспективы



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