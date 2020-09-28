28 Сентября 2020
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амурский тигр (2013) | Фото: МВД

Приморский губернатор потребовал наказать убийц амурского тигра Павлика

Губернатор Приморья Василий Орлов пообещал найти и наказать убийц амурского тигра Павлика, которого год назад выпустили в дикую природу.

"8 сентября пропал GPS-сигнал с его ошейника. Последний раз сигнал фиксировался в Свободненском районе, на поиски краснокнижного хищника незамедлительно выехали специалисты управления по охране животного мира. 23 сентября оперативная группа обнаружила труп животного в 4 километрах от места последней локации", - сообщил губернатор в Instagram.

По словам Орлова, уже есть определенная информация о возможных причастных к убийству.

"Буду добиваться самого серьезного наказания для виновных. С рук им это не сойдёт!" – написал глава региона.

В комментариях подписчики губернатора требуют реальный срок для убийц животного, а не штраф, пусть и крупный.

Впрочем, часть пользователей считают, что в деле сначала нужно тщательно разобраться, мол, это могла быть самооборона при нападении животного: "Тигра жалко, а если была угроза жизни человеку? И застрелили из соображения самообороны? Как законодательно определена защита человека, если мишка например в окошко в дом лезет? Или пошли по грибы, а там голодный тигр? Животных нужно беречь, несомненно, но как быть с человеком, на которого зверь нападает?".

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Приморский губернатор потребовал наказать убийц амурского тигра Павлика

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Теги: василий орлов, амурский тигр, убийство, наказание



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