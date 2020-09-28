28 Сентября 2020
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Политика Свердловская область Уральский ФО
Полиция на акции по сбору подписей за возвращение прямых выборов мэров (2020) | Фото: Андрей Пирожков

Отфильтрованная демократия: подписи за прямые выборы мэров прошли фильтры Заксобрания

Заксобрание Свердловской области проверило все подписи за возврат прямых выборов мэров Екатеринбурга и других городов Среднего Урала. Финальный фильтр был пройден и теперь депутаты рассмотрят резонансный законопроект. Об этом журналисту Накануне.RU рассказал председатель инициативной группы, выступающей за возврат всенародных выборов, депутат Андрей Пирожков.

В настоящий момент членов «Народной инициативы» знакомят с проверкой протоколов.

Член городского парламента подчеркнул, что он со сторонниками смог добиться этого впервые в России.

«Мы рады, что первыми в России смогли преодолеть этот этап. В ряде регионов такие инициативы были, но подавляющее большинство остановилось на этапе сбора подписей и пройти проверку и внести законопроект не удавалось никому. Проверка прошла объективно и непредвзято», - сказал Пирожков.

В данный момент готовится коллективное обращение от муниципальных депутатов региона в адрес областных парламентариев с просьбой поддержать законопроект.

Также участниками движения будет создан специальный сайт, где любой житель Свердловской области сможет написать своему депутату с просьбой поддержать данную инициативу.

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Отфильтрованная демократия: подписи за прямые выборы мэров прошли фильтры Заксобрания

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Теги: прямые выборы, подписи, Екатеринбург, Андрей Пирожков, Заксобрание



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