28 Сентября 2020
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Общество Пермский край
Медики армавирской скорой помощи просят выплатить надбавки за коронавирус 16.05.20. (2020) | Фото: telegram-канал RU_CHP

Медсотрудники Прикамья, работающие посменно, получили еще 218 миллионов рублей допвыплат

Медицинские работники стационарных учреждений соцобслуживания Прикамья получили дополнительные стимулирующие выплаты в полном объеме. Это стало возможным благодаря допфинансированию в размере 218 млн руб. в рамках соглашения региона и Минтруда РФ, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Свердловской области.

Напомним, что в стационарах Пермского края по поручению губернатора Дмитрия Махонина с апреля был введен посменный режим работы. Таким образом медицинские сотрудники могли быть спокойны за свое здоровье и обеспечить безопасность пациентов, находящихся в учреждениях на постоянной основе. Одна смена составляла 14 дней, в период которой медперсонал проживал на территории стационара.

"Это позволило снизить угрозу распространения коронавируса и уберечь здоровье проживающих в учреждениях представителей старшего поколения", – отмечал глава Прикамья.

Стационарные учреждения социального обслуживания региона возобновили прежний режим работы в сентябре, но сохранили все необходимые меры профилактики против коронавирусной инфекции. Так, медперсонал обеспечен СИЗ, помещения медицинский учреждений постоянно дезинфицируют, сохраняется социальная дистанция, и все без исключения ежедневно проходят термометрию. Всего в Пермском крае работает 22 стационарных учреждения социального обслуживания, из них​ 12 детских с 28 филиалами и 10 взрослых с 46 филиалами.

Напомним, дополнительные стимулирующие выплаты медицинским сотрудникам в период пандемии были введены​ президентом РФ Владимиром Путиным. На сегодня​ эти средства выплачены в полном объеме. В Прикамье допвыплаты получило 3,5 тыс. сотрудников. Всего с начала смен было выделено около 462 млн руб. федеральных средств. При этом размер выплат отличался в зависимости от должности сотрудника: врачи – от 40 до 60 тыс., медсестры – от 25 до 35 тыс., технический персонал – от 10 до 15 тыс. руб.

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Медсотрудники Прикамья, работающие посменно, получили еще 218 миллионов рублей допвыплат

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Теги: стационары, допвыплаты, медсотрудники



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