Азербайджан заявил о 550 убитых и раненных армянских военных в Нагорном Карабахе

Минобороны Азербайджана сообщило, что в результате воскресных боев на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе армянские вооруженные силы потеряли более 550 человек убитыми и ранеными.

Также ведомство заявило об уничтожении 22 армянских танков и другой тяжелой бронетехники, более десятка ЗРК, беспилотников и т.д., передает "Интерфакс-Азербайджан" со ссылкой на представителя министерства.

Между тем, армянская сторона сообщила о смерти 30 военных в ходе воскресных боев.