На Среднем Урале сошли с рельсов вагоны со щебнем: повреждено 100 метров пути

На Среднем Урале произошел сход грузовых вагонов. Проводится проверка.

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, все случилось в минувшие выходные вблизи станции Благодать Свердловской железной дороги. На подъездных путях Кушвинского щебеночного завода произошел сход восьми вагонов с щебнем. Шесть вагонов перевернулись.

В результате оказалось повреждено 100 метров железнодорожного пути. Как уточнили в надзорном ведомстве, пострадавших нет.

Сейчас Нижнетагильской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности движения на железнодорожном транспорте. Выясняются все обстоятельства инцидента.