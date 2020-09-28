СКР задержал сына экс-губернатора Иркутской области Сергея Левченко

Следственный комитет задержал сына экс-губернатора Иркутской области Андрея Левченко. В ведомстве считают, что депутат заксобрания Приангарья причастен к мошенничеству в особо крупном размере.

Уголовное дело было возбуждено еще в феврале 2019 года. Речь идет о хищениях средств регионального Фонда капремонта (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В рамках этого дела уже предъявлено обвинение директору ООО "Звезда" Олегу Хамуляку.

Следствие считает, что Хамуляк с сообщниками в октябре 2017 года предоставил в региональное правительство заведомо подложные заявки на участие в предварительном отборе подрядных организаций на выполнение работ по ремонту и замене лифтового оборудования, ремонту лифтовых шахт.

"Затем Хамуляк совместно с Левченко заключил с зарубежной компанией договор на поставку в город Иркутск лифтового оборудования на общую сумму 167 млн руб., который предоставил в Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области для получения аванса согласно заключенным договорам. После этого указанными лицами была создана в качестве прокладки еще одна компания, с помощью которой стоимость ремонтных работ была необоснованно увеличена уже до 319 млн руб. В дальнейшем в Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области регулярно предоставлялись отчетные документы, содержащие заведомо завышенную стоимость лифтового и иного оборудования, а также ремонтных работ", - говорится в сообщении СКР.

Ущерб от действий Хамуляка и Левченко оценен в 185 млн руб.

"Сегодня Андрей Левченко задержан по подозрению в совершении указанного преступления. По месту его жительства и работы, а также у его отца – бывшего губернатора Иркутской области Сергея Левченко проведены обыски. В данный момент следствием решается вопрос об избрании Андрею Левченко меры пресечения, проводятся следственные действия, направленные на установление других участников преступления", - добавили в пресс-службе ведомства.

Отметим, что на прошлой неделе неофициально началось обсуждение судьбы госдумского мандата депутата от КПРФ Вахи Агаева, скончавшегося от коронавируса. По данным СМИ, на это место вполне мог бы претендовать Левченко, которого после отставки в конце 2019 года в этом году не допустили до участия в выборах губернатора Иркутской области.