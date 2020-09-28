28 Сентября 2020
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Общество В России
Медики армавирской скорой помощи просят выплатить надбавки за коронавирус 16.05.20. (2020) | Фото: telegram-канал RU_CHP

Всероссийская акция медработников оказалась под угрозой срыва из-за эпидемии

Всероссийская акция медработников "Заплатите за COVID" оказалась под угрозой срыва из-за пандемии коронавируса: в 20 городах страны врачи не получили разрешение властей согласовать пикеты в связи с действующим режимом повышенной готовности.

Несмотря на это, в минувшие выходные пикеты медработников прошли в Пензе, Астрахани и Санкт-Петербурге. Согласованные акции были во Владимире и Глазове (Удмуртия), где врачи потребовали выплат за работу с пациентами с коронавирусом — их анонсировал в апреле президент России — и расширения списка получателей таковых.

В ближайшую неделю акции пройдут в Воронеже, Ижевске, Сочи, Салавате (Башкирия) и Екатеринбурге, а в середине октября акция запланирована в Москве, пишет "Коммерсант".

Как говорят члены профсоюза, выплат до сих пор не получили многие из тех, кому они положены в соответствии с постановлениями правительства №484 и №415, так как в одних больницах доплату рассчитывали по часам, в других — начиная с первого больного с подтвержденным коронавирусом.

Напомним, сотрудники нейрохирургического корпуса городской больницы №40 в Екатеринбурге остались без стимулирующих премий за борьбу с коронавирусной инфекцией за два месяца. Сообщение об этом они направили депутату Госдумы Андрею Альшевских, который и поделился ситуацией у себя на странице в Facebook.

"Тут и там появляются сообщения о невыплатах стимулирующих премий за борьбу с коронавирусом. Еще не до конца разрешилась ситуация в Екатеринбурге с водителями "скорой помощи" из ООО "Феникс-Логистика", как "взбунтовался" нейрохирургический корпус горбольницы №40", - написал в соцсетях депутат.

По его словам, медики боятся, что их могут уволить, потому письмо с обращением было направлено анонимно.

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Всероссийская акция медработников оказалась под угрозой срыва из-за эпидемии

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Теги: медики, коронавирус



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