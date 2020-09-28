28 Сентября 2020
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Происшествия Северо-Западный ФО
скорая помощь (2019) | Фото:Накануне.RU

Уточнено количество погибших в ДТП с автобусом под Калининградом

По уточненным данным, при столкновении автобуса и песковоза на трассе под Калининградом, погибли шесть человек, сообщили в региональном правительстве.

Водитель пассажирского автобуса жив, ему сделана операция. Его состояние тяжелое, сообщает ТАСС.

Как сообщалось, водитель рейсового автобуса допустил выезд на полосу встречного движения, где по касательной произошло столкновение с грузовиком. В рамках возбужденного дела полиция изъяла путевую и техническую документацию в автотранспортных предприятиях.

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Уточнено количество погибших в ДТП с автобусом под Калининградом

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Теги: авария, автобус, дтп



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