Правительство РФ планирует увеличить финансирование льготной ипотеки

Кабмин России планирует выделить в следующем году 12 млрд руб. на меры по снижению средней ипотечной ставки, которая не должна превышать 8%.

Эта сумма в 2,5 раза больше, чем было заложено июньской версией национального плана. При этом траты федерального бюджета на другие государственные программы - "Семейная", "Дальневосточная" и "Сельская" ипотеки будут урезаны.

Как уверяют в Минфине, изменения не повлияют на объемы выдачи займов и все россияне, которые претендуют на льготы, получат возможность воспользоваться ими в полном объеме, пишет газета "Известия".

Ранее сообщалось о том, что льготная ипотека по ставке в 6,5% будет продлена. Такую уверенность высказал вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин.

Напомним, программа была запущена в конце апреля, она рассчитана до конца октября, но, как оказалось, может быть продлена. "Мы намерены это продлевать", - заявил вице-премьер.