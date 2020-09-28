ДТП с рейсовым автобусом под Калининградом: водитель выехал на полосу встречного движения

В Калининградской области рейсовый автобус столкнулся с грузовиком.

Напомним, ДТП произошло в районе поселка Кумачево на дороге Переславское - Янтарный. По данным правоохранительных органов, водитель рейсового автобуса допустил выезд на полосу встречного движения, где по касательной произошло столкновение с грузовиком. В рамках возбужденного дела полиция изъяла путевую и техническую документацию в автотранспортных предприятиях, пишет "Коммерсант".

Как сообщалось, водителю пассажирского автобуса сделана операция, его состояние тяжелое.

Также в больнице находятся восемь пострадавших, в том числе две женщины, одна в тяжелом состоянии, другая в состоянии средней степени тяжести. Еще шесть мужчин в тяжело состоянии. Остальных шестерых мужчин и четырех женщин отпустили домой под амбулаторное наблюдение.

ДТП произошло 27 сентября рано утром. В аварии погибли шесть человек, в том числе ребенок 2011 года рождения. К ликвидации последствий аварии были привлечены 43 человек и 13 единиц техники.