Правительство утвердило программу развития Дальнего Востока

Глава кабмина России Михаил Мишустин утвердил своим постановлением национальную программу развития Дальнего Востока до 2035 года.

Как сообщили накануне в правительстве, документ был подготовлен по поручению президента РФ Владимира Путина. Реализовываться программа будет с 2020 по 2024 год, с 2025 по 2030 год и с 2031 по 2035 год. Ее цель - ускорить развития экономики Дальнего Востока, улучшить демографическую ситуацию, прекратить миграционный отток, повысить качество жизни людей в регионе.

Планируется создать как минимум 450 тыс. новых рабочих мест; обеспечить авиационную доступность во всех удаленных населенных пунктах, реконструировав 40 аэропортов; подключить все удаленные населенные пункты к интернету; создать в каждом из 11 регионов Дальнего Востока новые туристические кластеры; возвести новые школы, детсады, больницы и объекты культуры.

Как сообщалось, Минфин хочет сократить расходы на Дальний Восток. На фоне вызванного коронавирусной эпидемией кризиса федеральные власти также намереваются "порезать" и программу развития Дальнего Востока - на 5,4 млрд в 2021 году - до 39,1 млрд, в 2022 году - на 1,6 млрд, до 10,4 млрд, и в 2023 году - на 2 млрд, до 10 млрд.