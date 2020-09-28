Семья Ефремова попросит проверить адвоката Пашаева на причастность к мошенничеству

Семья артиста Михаила Ефремова, который получил срок за смертельное ДТП, собирается подать заявление в правоохранительные органы с просьбой проверить лишенного статуса адвоката Эльмана Пашаева на предмет мошенничества.

Родственники актера также намерены попросить правоохранителей выяснить, как накануне приговора в СМИ попала съемка скрытой камерой разговора Пашаева и Ефремова попала, сообщает ТАСС.

Как сообщалось, адвокат артиста Михаила Ефремова Роман Филиппов будет просить суд смягчить приговор до условного срока из-за признания вины и раскаяния актера.

"Такие условия есть", - сказал правозащитник. По его словам, Ефремов признает вину и раскаивается в содеянном.