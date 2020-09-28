Протесты в Белоруссии: более 200 задержанных

27 сентября, во время акций протеста в Белоруссии, милицейские задержали 263 человека.

Об этом сообщает правозащитный центр "Весна". Тем временем, в МВД страны заявили о задержании около 200 человек, а также о том, что были применены спецсредства против протестующих.

По словам очевидцев, в Гомеле был применен слезоточивый газ и светошумовые гранаты, сообщает "Коммерсант".

Как сообщалось, президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал французскому коллеги Эмманюэлю Макрону "поменьше смотреть по сторонам" и заняться внутренними делами собственной страны.

Так он ответил на заявление президента Франции о том, что Лукашенко следует добровольно покинуть должность.