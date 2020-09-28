28 Сентября 2020
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Политика В бывшем СССР
Силовики разбирают баррикаду в Минске (2020) | Фото: belta.by

Протесты в Белоруссии: более 200 задержанных

27 сентября, во время акций протеста в Белоруссии, милицейские задержали 263 человека.

Об этом сообщает правозащитный центр "Весна". Тем временем, в МВД страны заявили о задержании около 200 человек, а также о том, что были применены спецсредства против протестующих.

По словам очевидцев, в Гомеле был применен слезоточивый газ и светошумовые гранаты, сообщает "Коммерсант".

Как сообщалось, президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал французскому коллеги Эмманюэлю Макрону "поменьше смотреть по сторонам" и заняться внутренними делами собственной страны.

Так он ответил на заявление президента Франции о том, что Лукашенко следует добровольно покинуть должность.

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Протесты в Белоруссии: более 200 задержанных

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Теги: Белоруссия, выборы, протесты



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