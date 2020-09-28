ООН призвала Армению и Азербайджан прекратить столкновения

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал Армению и Азербайджан прекратить конфликт, который привел к вооруженному столкновению, и сесть за стол переговоров.

Гутерриш осудил применение силы и убийства военнослужащих, выразив тем самым сожаление о гибели людей и потерях среди гражданского населения, сообщает "Коммерсант".

Ранее министерство иностранных дел Южной Осетии обратилось к международному сообществу и призвало "незамедлительно приложить все возможные усилия для урегулирования ситуации" в Нагорном Карабахе.