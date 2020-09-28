28 Сентября 2020
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Экономика В России
(2004) |

Новак: Ожидается падение спроса на нефть на 10% в 2020 году

Резкий спад спроса на нефть в апреле 2020 года привел к худшему периоду в энергетической отрасли.

Такое заявление сделал министр энергетики России Александр Новак на встрече с коллегами стран G20. По его словам, по итогам текущего года ожидает падения спроса на нефть до 10%, так как объем инвестиции компаний в добычу сократился на 25–30%, сообщает ТАСС.

Как сообщалось, в июле текущего года спрос на рынке нефти восстановился на 90% до коронавирусного уровня, заявил ранее Новак. Он не исключил смягчение ограничений сделки ОПЕК+ на фоне восстановления рынка нефти. "…Мы уже вошли в стадию сокращения запасов и движемся в сторону среднего пятилетнего значения", - отметил Новак.

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Новак: Ожидается падение спроса на нефть на 10% в 2020 году

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Теги: Новак, нефть



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