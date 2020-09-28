28 Сентября 2020
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Коллаж, Александр Лукашенко, наемники ЧВК Вагнера в Белоруссии (2020) | Фото: Накануне.RU

Лукашенко ответил на предложение Макрона покинуть пост

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал французскому коллеги Эмманюэлю Макрону "поменьше смотреть по сторонам" и заняться внутренними делами собственной страны.

Так он ответил на заявление президента Франции о том, что Лукашенко следует добровольно покинуть должность. Как считает белорусский лидер, Макрон, "следуя собственной логике", должен был бы уйти с поста еще в 2018 году, когда во Франции начались протесты "желтых жилетов", сообщает РБК.

Тем временем, в Кремле заявили, что решение ряда европейских стран не признавать Александра Лукашенко легитимным президентом Белоруссии не повлияет на отношения Белоруссии и России. Также, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, заявления вроде того, что сделал Евросовет, вообще противоречат международному праву.

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Лукашенко ответил на предложение Макрона покинуть пост

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Теги: Лукашенко, Макрон, Белоруссия, Франция



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