Южная Осетия призвала мировое сообщество остановить военный конфликт
Министерство иностранных дел Южной Осетии обратилось к международному сообществу и призвало "незамедлительно приложить все возможные усилия для урегулирования ситуации" в Нагорном Карабахе.
В заявлении говорится, что тревогу вызывают сообщения "о ведущихся со стороны Азербайджана полномасштабных военных действиях с применением тяжелой техники", сообщает "Коммерсант".
Тем временем, президент России Владимир Путин обсудил резкое обострение ситуации в зоне нагорнокарабахского конфликта с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
Разговор состоялся по инициативе армянской стороны.