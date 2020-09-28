Южная Осетия призвала мировое сообщество остановить военный конфликт

Министерство иностранных дел Южной Осетии обратилось к международному сообществу и призвало "незамедлительно приложить все возможные усилия для урегулирования ситуации" в Нагорном Карабахе.

В заявлении говорится, что тревогу вызывают сообщения "о ведущихся со стороны Азербайджана полномасштабных военных действиях с применением тяжелой техники", сообщает "Коммерсант".

Тем временем, президент России Владимир Путин обсудил резкое обострение ситуации в зоне нагорнокарабахского конфликта с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Разговор состоялся по инициативе армянской стороны.