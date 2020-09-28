28 Сентября 2020
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Подземелья Екатеринбурга (2020) | Фото: Накануне.RU

"Уральский Стикс", таинственные шумы и крокодилы: как "провалиться сквозь землю" в Екатеринбурге

Екатеринбург является одним из самых больших городов России, где есть множество улиц, которые порой очень трудно найти. Но далеко не все знают о том, что под землей есть неисчислимые подземные лабиринты, образующие альтернативный город. Многие из катакомб до сих пор не изучены до конца - совсем, как космос. Фрагменты прежних эпох проступают и входят в жизнь горожан абсолютно внезапно во время привычной деятельности. Так на днях между улицами Народной воли и Декабристов рабочие неожиданно нашли во время ремонта мостовую 19 века. Корреспонденты Накануне.RU буквально провалились сквозь землю города, чтобы узнать его тайны.

Подземелья Екатеринбурга(2020)|Фото: Накануне.RU

Мы встретились с нашим проводником Анатолием Киселевым на улице Белинского. Молодой человек провел инструктаж и выдал снаряжение. Для комфортного подземного исследования выдаются каски, налобные фонари и водонепроницаемые костюмы. Такое снаряжение необходимо, потому что подземелья города представляют из себя закованные в камень реки. Уровень воды в отдельных местах скроет человека по пояс. К началу путешествия на город опустился мрак. Мы стали медленно спускаться к реке Исети. На пути то и дело мелькали открытые подземные лазы, так что наша группа шла очень внимательно, дабы не провалиться.

Вход в подземные ходы тоже не является легким. Нашим глазам предстал мини-водопад,который нужно преступить, чтобы попасть в подземелья. На входе появляется многообещающая надпись.

Подземелья Екатеринбурга, приветствуем в начале долгого пути(2020)|Фото: Накануне.RU

Спокойные и местами бурные потоки воды можно сравнить с подземной рекой Стикс из греческой мифологии. Однако, под столицей Урала их оказывается множество - 7 крупных рек и десяток мелких.

В подземных ходах, несмотря на наступление осени, не холодно. Под ногами прозрачная вода. Во время ходьбы в непромокаемой обуви и одежде ноги, погруженные в воду, словно чувствуют легкий гидро-массаж.

Подземелья Екатеринбурга(2020)|Фото: Накануне.RU

Вода капает и сверху. Местами потолок из-за множества капель похож на звездное небо.

К моему удивлению, мы не увидели ни крыс, ни других грызунов. Все потому, что вредители не любят такую сильную влажность.

На стенах то и дело мелькают различные надписи, оставленные диггерами. С записями связан и самый забавный момент нашей подземной прогулки. Поначалу на стене одного из ходов перед нашими взорами возникла зловещая надпись: "Осторожно, могут водиться крокодилы".

Подземелья Екатеринбурга, осторожно крокодилы(2020)|Фото: Накануне.RU

Только после нескольких минут хождений во тьму на другой части хода крокодил нам действительно встретился. Правда, это был рисунок. Смеялись всей экспедицией.

Подземелья Екатеринбурга, крокодил(2020)|Фото: Накануне.RU

Оказываемся под улицей Большакова. До Октябрьской революции эта улица называлась Болотной. Такое название улица получила, потому что проходила вдоль заболоченного берега речки Камышенки (или Монастырка), вытекающей из болота, в которое упиралась улица Московская, и впадающей в Исеть.

В 50-е годы 20 века годы реки переделывались и обкладывались бетоном для того, чтобы могли в дальнейшем использоваться.

"После Великой Отечественной войны в Свердловске был бум рождаемости. Многие эвакуированные рабочие со всего СССР во время войны осели здесь, солдаты вернулись с фронта, и понадобилось расширять территорию жилой застройки, потому что возникли проблемы с жильем, и те реки, которые находились на поверхности, заключили под землю. Такая работа шла и для того, чтобы советские граждане в том случае, если будет химическое или биологическое заражение, могли выйти из города по этим рекам. Они встраивались в систему спасения граждан", - объяснил наш рассказчик.

Подземелья Екатеринбурга(2020)|Фото: Накануне.RU

Все подземные сооружения тогда находились в ведении КГБ. Все эти потайные коммуникации до сих пор не до конца изучены, и многие сведения о них по сей день находятся в архивах. Кстати, когда стал истекать срок грифа "секретно" на документах, президент Владимир Путин продлил его снова.

Экскурсовод тем временем делится занятными историями, а мы продолжаем наш путь, в ряде мест приходится двигаться почти ползком из-за слишком низкого лаза.

Подземелья Екатеринбурга(2020)|Фото: Накануне.RU

В темноте теряется ориентация во времени, и идти так вдвойне тяжелее. Мимо нас то и дело мелькают различные коллекторы для стоков, растения, мусор, в других подземных маршрутах из коллекторов вытекает кипяток, и дабы не свариться заживо, диггеры максимально точно изучают графики сброса воды.

Иногда можно встретить выросшие вереницы грибов на стенах и сталагмиты, представляющие из себя смесь солей и кальция.

Подземелья Екатеринбурга, сталактиты(2020)|Фото: Накануне.RU

На пути встречаются и места, где находится болотный газ, так что курить в катакомбах категорически нельзя - может произойти взрыв.

Порой с такими ходами случаются интересные истории. Например, известен случай про одну из основинских рек, которая протекает за Основинским парком в Пионерском районе города. Над рекой когда-то стояло помещение продуктового магазина, и грабители зашли туда через реку и ушли незамеченными.

Подземелья Екатеринбурга, трещина(2020)|Фото: Накануне.RU

После полутора часов хождений с препятствиями я почувствовал неприятный, горький запах. Идти стало тяжелее в разы. Вдобавок стали доноситься таинственные звуки и грохот. Знаток подземного мира поспешил рассказать, что это удары колес машин по люкам.

Тревожности добавили и сильные сбросы воды где-то рядом. Оказывается, подземные ходы может почти полностью затопить. И тут экскурсовод, словно прочитав мои мысли, говорит, что из подземелья есть три люка – выхода. Первый из них мы благополучно проходим из-за ветхого состояния.

Как заверил Анатолий, второй выход выведет нас прямо в скверик у КРК "Уралец" возле Зеленой рощи.

Тут во мне зажигается энтузиазм: "А нельзя будет вылезти прямо возле заброшенной больницы скорой помощи?".

Подземелья Екатеринбурга, люк(2020)|Фото: Накануне.RU

В ответ проводник говорит, что мы не сможем подойти ближе, чем на 70 метров к подземному ходу загадочной здравницы. Все дело в том, что там всюду мусорные кучи.

Наконец мы подходим ко второму люку. Вылезти из него было не так просто. С первой попытки у меня не получилось. Правда, получилось извлечь для себя урок - надо тренировать растяжку ног.

Подземелья Екатеринбурга, люк(2020)|Фото: Накануне.RU

После нескольких минут подъема мы, с облегчением вздохнув, оказались в привычном осеннем Екатеринбурге.

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"Уральский Стикс", таинственные шумы и крокодилы: как "провалиться сквозь землю" в Екатеринбурге

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Теги: подземелья Екатеринбурга, экспедиция



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