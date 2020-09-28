"Уральский Стикс", таинственные шумы и крокодилы: как "провалиться сквозь землю" в Екатеринбурге

Екатеринбург является одним из самых больших городов России, где есть множество улиц, которые порой очень трудно найти. Но далеко не все знают о том, что под землей есть неисчислимые подземные лабиринты, образующие альтернативный город. Многие из катакомб до сих пор не изучены до конца - совсем, как космос. Фрагменты прежних эпох проступают и входят в жизнь горожан абсолютно внезапно во время привычной деятельности. Так на днях между улицами Народной воли и Декабристов рабочие неожиданно нашли во время ремонта мостовую 19 века. Корреспонденты Накануне.RU буквально провалились сквозь землю города, чтобы узнать его тайны.

Мы встретились с нашим проводником Анатолием Киселевым на улице Белинского. Молодой человек провел инструктаж и выдал снаряжение. Для комфортного подземного исследования выдаются каски, налобные фонари и водонепроницаемые костюмы. Такое снаряжение необходимо, потому что подземелья города представляют из себя закованные в камень реки. Уровень воды в отдельных местах скроет человека по пояс. К началу путешествия на город опустился мрак. Мы стали медленно спускаться к реке Исети. На пути то и дело мелькали открытые подземные лазы, так что наша группа шла очень внимательно, дабы не провалиться.

Вход в подземные ходы тоже не является легким. Нашим глазам предстал мини-водопад,который нужно преступить, чтобы попасть в подземелья. На входе появляется многообещающая надпись.

Спокойные и местами бурные потоки воды можно сравнить с подземной рекой Стикс из греческой мифологии. Однако, под столицей Урала их оказывается множество - 7 крупных рек и десяток мелких.

В подземных ходах, несмотря на наступление осени, не холодно. Под ногами прозрачная вода. Во время ходьбы в непромокаемой обуви и одежде ноги, погруженные в воду, словно чувствуют легкий гидро-массаж.

Вода капает и сверху. Местами потолок из-за множества капель похож на звездное небо.

К моему удивлению, мы не увидели ни крыс, ни других грызунов. Все потому, что вредители не любят такую сильную влажность.

На стенах то и дело мелькают различные надписи, оставленные диггерами. С записями связан и самый забавный момент нашей подземной прогулки. Поначалу на стене одного из ходов перед нашими взорами возникла зловещая надпись: "Осторожно, могут водиться крокодилы".

Только после нескольких минут хождений во тьму на другой части хода крокодил нам действительно встретился. Правда, это был рисунок. Смеялись всей экспедицией.

Оказываемся под улицей Большакова. До Октябрьской революции эта улица называлась Болотной. Такое название улица получила, потому что проходила вдоль заболоченного берега речки Камышенки (или Монастырка), вытекающей из болота, в которое упиралась улица Московская, и впадающей в Исеть.

В 50-е годы 20 века годы реки переделывались и обкладывались бетоном для того, чтобы могли в дальнейшем использоваться.

"После Великой Отечественной войны в Свердловске был бум рождаемости. Многие эвакуированные рабочие со всего СССР во время войны осели здесь, солдаты вернулись с фронта, и понадобилось расширять территорию жилой застройки, потому что возникли проблемы с жильем, и те реки, которые находились на поверхности, заключили под землю. Такая работа шла и для того, чтобы советские граждане в том случае, если будет химическое или биологическое заражение, могли выйти из города по этим рекам. Они встраивались в систему спасения граждан", - объяснил наш рассказчик.

Все подземные сооружения тогда находились в ведении КГБ. Все эти потайные коммуникации до сих пор не до конца изучены, и многие сведения о них по сей день находятся в архивах. Кстати, когда стал истекать срок грифа "секретно" на документах, президент Владимир Путин продлил его снова.

Экскурсовод тем временем делится занятными историями, а мы продолжаем наш путь, в ряде мест приходится двигаться почти ползком из-за слишком низкого лаза.

В темноте теряется ориентация во времени, и идти так вдвойне тяжелее. Мимо нас то и дело мелькают различные коллекторы для стоков, растения, мусор, в других подземных маршрутах из коллекторов вытекает кипяток, и дабы не свариться заживо, диггеры максимально точно изучают графики сброса воды.

Иногда можно встретить выросшие вереницы грибов на стенах и сталагмиты, представляющие из себя смесь солей и кальция.

На пути встречаются и места, где находится болотный газ, так что курить в катакомбах категорически нельзя - может произойти взрыв.

Порой с такими ходами случаются интересные истории. Например, известен случай про одну из основинских рек, которая протекает за Основинским парком в Пионерском районе города. Над рекой когда-то стояло помещение продуктового магазина, и грабители зашли туда через реку и ушли незамеченными.

После полутора часов хождений с препятствиями я почувствовал неприятный, горький запах. Идти стало тяжелее в разы. Вдобавок стали доноситься таинственные звуки и грохот. Знаток подземного мира поспешил рассказать, что это удары колес машин по люкам.

Тревожности добавили и сильные сбросы воды где-то рядом. Оказывается, подземные ходы может почти полностью затопить. И тут экскурсовод, словно прочитав мои мысли, говорит, что из подземелья есть три люка – выхода. Первый из них мы благополучно проходим из-за ветхого состояния.

Как заверил Анатолий, второй выход выведет нас прямо в скверик у КРК "Уралец" возле Зеленой рощи.

Тут во мне зажигается энтузиазм: "А нельзя будет вылезти прямо возле заброшенной больницы скорой помощи?".

В ответ проводник говорит, что мы не сможем подойти ближе, чем на 70 метров к подземному ходу загадочной здравницы. Все дело в том, что там всюду мусорные кучи.

Наконец мы подходим ко второму люку. Вылезти из него было не так просто. С первой попытки у меня не получилось. Правда, получилось извлечь для себя урок - надо тренировать растяжку ног.

После нескольких минут подъема мы, с облегчением вздохнув, оказались в привычном осеннем Екатеринбурге.