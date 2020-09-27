Путин обсудил резкое обострение ситуации в зоне нагорнокарабахского конфликта с премьером Армении

Президент России Владимир Путин обсудил резкое обострение ситуации в зоне нагорнокарабахского конфликта с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

Разговор состоялся по инициативе армянской стороны.

Глава государства выразил озабоченность в связи с возобновлением широкомасштабных боестолкновений. Была отмечена необходимость не допустить дальнейшей эскалации противостояния, и прекращения военных действий.

Конфликт в Нагорном Карабахе между Армений и Азербайджаном возобновился утром 27 сентября. Страны обвиняют другу друга в провокациях и эскалации. Обе страны ввели военное положение, Армения объявила всеобщую мобилизацию. Погибшие и пострадавшие есть с обеих сторон.