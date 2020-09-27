28 Сентября 2020
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Общество Крым
кран, вода, водопровод (2018) | Фото: stroi.mos.ru

В Правительстве РФ придумали, как решить проблему "обезвоживания" Крыма

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин в своем Instagram сообщил, что для решения проблемы дефицита воды в Крыму был разработан комплекс самых разнообразных мер - как первоочередных, так и долгосрочных, передает корреспондент Накануне.RU.

"Мы выработали комплекс первоочередных мер, среднесрочных мер, долгосрочных мер, что нужно сделать, чтобы в Крыму вода у нас стабильно поступала. В этом году в Крыму необычно засушливое лето и недостаток осадков. В естественных водохранилищах воды не хватает, поэтому нужно работать, в том числе, с подземными источниками", - сообщил он.

Напомним, после воссоединения Крыма с Россией Украина, которая фактически обеспечивала полуостров водой через идущий от Днепра Северо-Крымский канал, который проходит по территории Херсонской области Украины и Крыма, прекратила подачу воды в Республику.

Водохранилища на полуострове обмелели из-за малого количества осадков.В Симферополе в конце августа была введена режимная подача воды.

Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения. Засушливый год без осадков стал причиной того, что уровень воды в Аянском, Симферопольском и Партизанском водохранилищах Крыма упал до критического. В Симферополе с августа была введена режимная подача воды в дома.

Местные власти отмечали, что исторически водохранилища наполняются только поверхностными водами – таянием снега и дождями. По состоянию на 21 августа водозабор составлял около 160 тыс. кубометров в сутки, но в ночь с 23 на 24 августа он снизился до 140 тыс. кубометров, было прекращено горячее водоснабжение.

На втором этапе – с 31 августа по 7 сентября – водозабор сократился до 120 тыс. кубометров в сутки, вода поставлялась по графику. С 7 сентября водозабор сократился до 100 тыс. кубометров и осуществлялся по часам – утром и вечером.

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В Правительстве РФ придумали, как решить проблему "обезвоживания" Крыма

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Теги: симферополь, засуха, ограничение подачи воды, водохранилище, Крым



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