Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП с рейсовым автобусом и грузовиком под Калининградом

Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП с рейсовым автобусом и грузовиком под Калининградом. Как сообщает ТАСС, водителю пассажирского автобуса сделана операция, его состояние тяжелое.

Также в больнице находятся восемь пострадавших, в том числе две женщины, одна в тяжелом состоянии, другая в состоянии средней степени тяжести. Еще шесть мужчин в тяжело состоянии. Остальных шестерых мужчин и четырех женщин отпустили домой под амбулаторное наблюдение.

Как сообщало Накануне.RU, ДТП произошло сегодня рано утром. В аварии погибли шесть человек, в том числе ребенок 2011 года рождения. К ликвидации последствий аварии были привлечены 43 человек и 13 единиц техники.

Следователи возбудили два уголовных дела: по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств") и ч. 4 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").

Перед рейсом водитель прошел медицинское освидетельствование и был трезв. В понедельник, 28 сентября, в регионе объявлен траур.