Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП с рейсовым автобусом и грузовиком под Калининградом

28 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия В России
врач, доктор, статоскоп, больница (2015) | Фото: midianews.com.br

Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП с рейсовым автобусом и грузовиком под Калининградом

Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП с рейсовым автобусом и грузовиком под Калининградом. Как сообщает ТАСС, водителю пассажирского автобуса сделана операция, его состояние тяжелое.

Также в больнице находятся восемь пострадавших, в том числе две женщины, одна в тяжелом состоянии, другая в состоянии средней степени тяжести. Еще шесть мужчин в тяжело состоянии. Остальных шестерых мужчин и четырех женщин отпустили домой под амбулаторное наблюдение.

Как сообщало Накануне.RU, ДТП произошло сегодня рано утром. В аварии погибли шесть человек, в том числе ребенок 2011 года рождения. К ликвидации последствий аварии были привлечены 43 человек и 13 единиц техники.

Следователи возбудили два уголовных дела: по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств") и ч. 4 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").

Перед рейсом водитель прошел медицинское освидетельствование и был трезв. В понедельник, 28 сентября, в регионе объявлен траур.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП с рейсовым автобусом и грузовиком под Калининградом

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: ДТП, грузовик, автобус



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 27.09.2020 12:54 Мск В Калининградской области автобус попал в ДТП с грузовиком: погибли шесть человек

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети