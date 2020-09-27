В Москве автомобиль каршеринга Делимобиль улетел в реку

В Москве автомобиль Volkswagen каршеринга "Делимобиль" протаранил ограждение и влетел в реку. Водитель из машины благополучно выбрался, передает корреспондент Накануне.RU.

По информации полицейских, все обстоятельства инцидента выясняют сотрудники ГИБДД. Пострадал один человек - водитель.

Машину из реки вытащили с помощью крана. По предварительной информации, мужчина бы трезвым и ему стало плохо за рулем.

Инцидент произошел на Овчинниковской набережной.